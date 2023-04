Ultime Notizie Roma del 29-04-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ma sarei Reggiano per celebrare il primo maggio lavoro motore della coesione Sociale Italiana è il capo dello stato visitato aziende leader nel settore tiene un discorso sui valori dei lavori della sicurezza per i lavoratori secondo giorno del viaggio del papa in Ungheria il Papa a Budapest incontri poveri rifugiati senza la carità non siamo niente Chi è colpisce di nuovo Sebastopoli Brico di inverno sta finendo i soldati l’incendio dopo l’attacco del drone le manovre di nato per la guerra simulata migranti affonda un barchino 46 le persone salvate 3 terzi oltre 2200 persone all’hotspot a Lampedusa ponte del primo maggio assoturismo prenotato il 77% delle camere per il weekend le città d’arte restano le protagoniste di viaggi degli italiani oltre 4800000 pernottamenti ...