Ultime Notizie Roma del 29-04-2023 ore 11 | 10

(Di sabato 29 aprile 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura di giornale ieri ennesima strage di un missile Russo ha colpito un edificio residenziale di 9 piani provocando la morte di 3 CV e il ferimento di altri 8 il numero delle vittime progressivamente salita 23 4 sono bambini secondo l’aeronautica delle Forze Armate ieri le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con aerei partiti dall’area del Mar Caspio le forze di che fanno tutto 21 missili da crociera oltre 2 droni tattici torniamo in Italia si chiamerà segno di inclusione il nuovo strumento di contrasto alla povertà che sostituirà dal primo gennaio 2024 il reddito di cittadinanza potrà essere richiesto solo delle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili minori over 60 e potrei arrivare a €500 al ...