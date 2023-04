Ultime Notizie Roma del 29-04-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno completo in Ucraina dopo le bombe a uman non ci sono più speranze di trovare i superstiti ieri un Rider Russo di missili da crociera ha colpito un palazzo residenziale di 9 piani centro c’erano cvv famiglia bambini un’esplosione quali fiamme è la popolazione Trial sera come tutta l’Ucraina assicura la sindaca almeno quattro i bambini che hanno perso la vita tutte le macerie bilancio è ancora provvisorio 23 vittime per il momento ondata di attacchi ferrata nella notte contro l’Ucraina vicino allo stato terrorista al fallimento e la punizione non viceversa come pensa dichiarato il presidente ucraino zielinski in un posto su telegram in cui ha sottolineato non dimenticheremo alcun crimine non permetteremo a nessuno invasore di sottrarsi alle proprie responsabilità torniamo in Italia dopo ...