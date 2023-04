Ultime Notizie – Reggio Emilia | runner ucciso da auto | arrestato il conducente

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 29 aprile 2023) Un arresto per il, travolto estamattina in località Zurco del comune di Cadelbosco Sopra in provincia di. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Guastalla, sotto il costante coordinamento della Procura di, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, a conclusione degli accertamenti hannoildell’vettura, un 45enne pavese, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di omicidio stradale. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Adnkronos, ...