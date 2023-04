Ultime Notizie – Milano | neonata trovata morta in cassonetto per raccolta di abiti

(Di sabato 29 aprile 2023) Il corpo di una, probabilmente nata solo da poche ore, è stato trovato senza vita all’interno di undelladi indumenti usati a, nel quartiere di Città Studi all’angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini. Il ritrovamento è stato fatto da un uomo che ieri, venerdì 28 aprile, intorno alle 20, si è avvicinato ale si è accorto della presenza delladando l’allarme al 118. Sul caso indaga la Squadra mobile. Sono in corso le verifiche sulle telecamere della zona e negli ospedali, a lavoro anche il medico legale per capire se lasia stata abbandonata viva o se fosse già. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

