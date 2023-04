Ultime Notizie – Investita da auto pirata nell’aretino | morta 50enne

(Di sabato 29 aprile 2023) Una donna di 50 anni è statae uccisa da un’. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 9,50, in località Vaggio, nel comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo), al confine con la provincia di Firenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’medica del Valdarno, li soccoritori della Misericordia di Faella, l’elisoccorso Pegaso e i carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 la donna èsul posto. Secondo quanto si apprende, l’investitore sarebbe fuggito senza fermarsi a verificare le condizioni dellae prestare soccorso. Sono in corso le indagini per individuare ildella strada. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Un amore finito bene. Si perché può succedere che un sentimento così forte cambi, si trasformi in altro. Ed è quello che è successo a due protagonisti della Casa del Grande Fratello Vip . Nikita ...Un appello accorato per riavere indietro quel lavoro su cui si è impegnata per mesi: la tesi di laurea. Usa i social la campionessa mondiale di fioretto Bebe Vio , derubata della sua borsa giovedì ...Il Movimento italiano disabili (Mid) lancia la campagna In difesa dei diritti delle persone con disabilità , in vista dell'avvicinarsi della stagione balneare per un mare accessibile a tutti . '...

Festa scudetto Napoli 2023, le ultime notizie in diretta ilmattino.it

«Nelle ultime giornate abbiamo tre scontri diretti e più punti faremo più possibilità avremo di arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo», ha spiegato Stefano Pioli. «C'è la volontà di fare ...Questa mattina, vigilia di Bologna-Juventus, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri.Di seguito le sue parole.