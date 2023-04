Ultime Notizie – Eco-ansia ci spinga a prendere giuste decisioni per pianeta”

(Di sabato 29 aprile 2023) Le parole del divulgatore scientifico e content creator Barbascura X, ospite dell’evento di presentazione del progetto ‘Valore Oasi’, nato dalla partnership tra Bper Banca e Wwf Italia “Non saprei dire quanto sia vicino il baratro-climatico. Ci sono studiosi particolarmente ottimisti, altri forniscono invece stime pessimistiche. Penso però che si debbaleprecauzioni e fare le scelteper evitare che il, e noi con esso, finisca male. In questo senso ‘l’eco-’, ovvero l’per le sorti dell’ambiente, dovrebbe spingerci acoscienza dei problemi e ad attivarci per trovare delle soluzioni prima che sia troppo tardi”. Lo ha detto il divulgatore scientifico e content creator Barbascura X, ospite dell’evento di presentazione ...

Un'altra condanna a tredici anni e quattro mesi di reclusione. Lui che sta scontando l'ergastolo e che è detenuto ormai ininterrottamente da oltre trent'anni al regime del 41 - bis, il carcere duro ...Non è vero che due bicchieri di vino al giorno fanno bene. A sostenerlo è l'immunologa Antonella Viola nel suo libro ' La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e della longevità '. 'Dire ...TEMI:fvgspilimbergo protezione civile spilimbergo terremoto fvgScossa di terremoto di magnitudo 5, la simulazione a Spilimbergo Donna di 53 anni trovata morta nel ...

Auronzo, lupo sbrana una preda nel giardino di un hotel Corriere della Sera

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti, dopo aver blindato il primato nel girone C, torna in campo per le ultime due gare di regular season prima di tuffarsi nei playoff. Avversario di turno l’Andrea Costa ...CAMPOBASSO – Il messaggio di cordoglio del sindaco di Campobasso Roberto Gravina per la morte all’età di 95 anni di Gilberto Fazzini, uno degli ultimi partigiani in vita rimasto in regione che il pri ...