Ultime Notizie – ecco cosa volevano colpire russi con raffica missili

(Di sabato 29 aprile 2023) Con l’attaccostico in cui sono rimaste uccise 25 persone, tra le quali 4 bambini, iprobabilmente intercettare unità di riservisti e rifornimenti militari ucraini. E’ quanto si legge nel rapporto dell’intelligence Gb su quello che definiscono il “maggiore attacco contro l’Ucraina dallo scorso marzo”. “C’è la realistica possibilità che laa stava cercando di intercettare unità di riservisti ucraini ed i rifornimenti militari recentemente forniti a Kiev”, si legge nel rapporto. “Laa opera con un processo di individuazione degli obietti inefficiente – poi conclude – e le priorità militari vengono considerate più importanti che l’evitare i danni collaterali, compresa la morte di civili”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione