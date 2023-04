Ultime Notizie – +3 000 ‘pagherò’ in un anno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 29 aprile 2023) Nel 2022 sono tornate di moda le cambiali: 221mila quelle levate lo scorso, oltre 3mila in più del 2021 (ma 124mila in meno del 2019). Complice forse la crisi energetica con le bollette in rialzo o uno strascico della pandemia che, grazie alle moratorie sui crediti, aveva concesso a famiglie e imprese un po’ di respiro nella restituzione dei prestiti, lo scorsole Camere di commercio hregistrato un discreto incremento di questa forma di finanziamento. Come mostrano i dati di Unioncamere, l’ente presieduto da Andrea Prete, e InfoCamere, sono undici le regioni che registrano un aumento delle cambiali tra il 2022 e il 2021, a partire dalla Lombardia e dalla Sicilia, dove gli incrementi sono a quattro cifre (rispettivamente +5.339 e +2.018). Queste due aree staccano nettamente la terza regione, il Lazio, che registra un ...