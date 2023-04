Ufficio di Benevento della Soprintendenza | commozione per il pensionamento di Gerardo Marucci

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Il funzionario, responsabile dell’di(ex Convento San Felice), ha finalmente raggiunto l’ambito traguardopensione. Ha prestato servizio per più di quarant’anni all’interno del MinisteroCultura, ricoprendo ruoli diversi; ha iniziato a lavorare, fin da giovanissimo, come semplice operaio di scavo archeologico e ha terminato la sua carriera da direttore, riuscendo a mantenere intatte passione, curiosità e determinazione, nonostante il trascorrere del tempo e le difficoltà incontrate nel difendere e salvaguardare il nostro territorio. Con lo stesso trasporto, si è prodigato anche al di fuori del suo ambito lavorativo, impegnandosi ...

Ufficio di Benevento della Soprintendenza, commozione per il ... anteprima24.it

