Ucraina | strage di civili a Uman Missili russi uccidono anche i bambini Zelensky | “Pagheranno tutto”

Ancor prima di arrivare alle macerie, è l'odore di bruciato ad annunciare l'ennesimadi civili in. Il vento è forte e porta con sé il messaggio che la morte è arrivata all'alba a Uman, dove un missile russo ha sventrato un palazzo residenziale , uno dei tanti di questa ..." Il terrore russo affronterà una risposta equa. Non dimenticheremo alcun crimine ". Volodymyr Zelensky ha commentato così l'ennesimaavvenuta ine costata la vita a decine di civili. La Russia ha infatti lanciato una massiccia ondata di attacchi su molteplici città ucraine. Nel frattempo, Kiev sta per concludere gli ..."Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'", ha dichiarato il capo della polizia nazionale Igor Klymenko, come riporta Rbc - Ukraine.

Un'altra strage in Ucraina: il bilancio è di 23 morti - Mondo Agenzia ANSA

Avrà da fare, a tempo debito, il tribunale che giudicherà i criminali di guerra. A Uman, missili russi hanno fatto strage di civili e bambini. E il ministero della difesa di Mosca, senza mostrare ...Ancor prima di arrivare alle macerie, è l'odore di bruciato ad annunciare l'ennesima strage di civili in Ucraina. Il vento è forte e porta con sé il messaggio che ...