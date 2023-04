Ucraina-Russia | Prigozhin | Kiev attaccherà il 15 maggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Mosca, 29 apr. (Adnkronos) - Il 'comandante' dei mercenari della Wagner Evghenyanticipa l'inizio della controffensivaper il 15. In una intervista video a Semyon Pegov,ha assicurato che le forze ucraine sono pronte per l'azione che è stata fino a ora bloccata dal maltempo e, forse, ha aggiunto, da qualche problema interno da risolvere. "Magari ci daranno tregua per il 9(l'anniversario della Vittoria dell'Unione sovietica sulla Germania nazista, ndr) ma entro il 15 l'offensiva inizierà di certo". Ieri il ministro della Difesa Oleksii Resnikov ha dichiarato che i preparativi per l'offensiva di primavera dell', annunciata da tempo, stanno per essere completati. "In termini generali, siamo già pronti in un'alta percentuale", ha detto ...