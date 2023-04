Ucraina | raffica di missili russi | Zelensky chiede all’Occidente migliori difese aeree

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023) Kiev – Il presidente ucraino Volodymyrha esortato gli alleati a fornire all’, compresi i jet da combattimento, dopo che unadiha colpito aree residenziali. “Difesa aerea, una forza aerea moderna – senza la quale una difesa aerea efficace è impossibile – artiglieria, veicoli blindati. Tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza delle nostre città, dei nostri villaggi, sia nell’entroterra che in prima linea”, ha elencatoin un messaggio video dopo i pesanti attacchi dellaa che hanno provocato almeno 23 vittime, tra le quali 4 bambini, a Uman e quello nella regione di Dnipropetrovsk, in cui sono rimaste uccise una mamma e la sua bambina ...