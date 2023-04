Ucraina | Pronti a un' evacuazione di massa da Kherson | Papa Francesco ai giovani | Aiutate il mondo a vivere in pace

(Di sabato 29 aprile 2023) 29 apr 18:05ai: "ilin" 'Prendere in mano la vita per aiutare ilin'. È l'invito rivolto daai, durante l'incontro ...

L'amministrazionedella regione di Kherson, nel sud del Paese, si sta preparando per un'evacuazione di massa nel caso in cui dovessero aumentare i bombardamenti russi, com'è già avvenuto ieri, riferisce il Kyiv ...29 apr 15:11: "a un'evacuazione di massa da Kherson" L'amministrazionedella regione di Kherson, nel sud del Paese, si sta preparando per un'evacuazione di massa nel caso in ...E' necessario prendere la decisione strategica di neutralizzare Odessa come base militare'. Lo riporta Insider 2023 - 04 - 29 15:10:38 Kiev:ad evacuazione di massa da Kherson L'...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Pronti a evacuazione di massa da Kherson". DIRETTA Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 430. Kiev dice di essere pronta a un'evacuazione di massa da Kherson se aumenteranno i bombardamenti russi sulla regione, mentre il capo della brigata Wagner Prig ...