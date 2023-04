Ucraina guerra | in corso in Russia la ‘mobilitazione silenziosa’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 aprile 2023) Nel 2023 saranno reclutati in un modo o nell'altro 415mila soldati, secondo i documenti dell'intelligence americana trapelati su Discord. Putin sa di non poter contare sul sostegno della popolazione e neanche delle fazioni civili della sua amministrazione Laha urgente bisogno di centinaia di migliaia di nuove reclute ma il Cremlino sa di non poter ricorrere a una nuova mobilitazione, senza ulteriori malumori della popolazione e delle fazioni ‘civili’ al governo preoccupate per i buchi che si sono già creati nella forza lavoro del Paese. E’ quanto emerge dalle valutazioni dell’intelligence americana delle quali è entrato in possesso il Washington Post, in seguito ai ‘leak’ sulla piattaforma Discord. Lo sfebbraio Vladimir Putin aveva quindi dato il via libera a uno sforzo “silenzioso” di reclutamento di altri 400mila militari per il 2023 ...