Ucraina | colpito deposito carburante nel porto di Sebastopoli

Un deposito di carburante nel porto di Sebastopoli, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco di un drone ucraino."Secondo le informazioni preliminari l'incendio è stato causato dall'...

Un deposito di carburante nel porto di Sebastopoli, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco di un drone ucraino."Secondo le informazioni preliminari l'incendio è stato causato dall'...È salito a 23, tra cui 4 bambini, il bilancio delle vittime nell' attacco russo nella città di Uman , nell'centrale, dove un palazzo di nove piani è stato colpito da un missile , ieri alle quattro del mattino. I feriti sono 18. Durante l'operazione di soccorso sono stati tratti in salvo altri tre ...

Attacchi russi nella notte sulle città ucraine. Colpito un condominio a Uman: 23 morti - Guterres parla con Erdogan dell'export del grano ucraino - Guterres parla con Erdogan dell'export del grano ucraino RaiNews

Sebastopoli, 29 apr. (askanews) - Un deposito di carburante nel porto di Sebastopoli, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco ...(Adnkronos) – Con l’attacco missilistico in cui sono rimaste uccise 25 persone, tra le quali 4 bambini, i russi volevano probabilmente intercettare unità di riservisti e rifornimenti militari ucraini.