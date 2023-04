Ucraina | colpito da un drone un deposito carburante nel porto di Sebastopoli Il

(Di sabato 29 aprile 2023) Undineldi, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco di unucraino. "Secondo le informazioni preliminari l'incendio è stato causato ...

Un deposito di carburante nel porto di Sebastopoli, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco di un drone ucraino. "Secondo le informazioni preliminari l'incendio è stato causato ...Sono 5 i bambini morti nell'attacco missilistico che ieri haun palazzo residenziale a Uman, nel centro dell'. Lo ha riferito il ministero dell'Interno, pubblicando su Telegram un aggiornamento sulla tragedia che ha provocato 23 morti. "Nel ......situazione in nord Siria e delle difficoltà relative il rinnovo dell'intesa tra Russia e... Erdogan ha un malore in diretta tv e cancella gli impegni Il malore che haErdogan Erdogan, ...

Attacchi russi nella notte sulle città ucraine. Colpito un condominio a Uman: 23 morti - Guterres parla con Erdogan dell'export del grano ucraino - Guterres parla con Erdogan dell'export del grano ucraino RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 430. Un deposito di carburante ha preso fuoco a Sebastopoli, in Crimea, dopo un presunto attacco effettuato con uno o più droni. Lavrov contro Washington e i suoi ...Sono 5 i bambini morti nell'attacco missilistico che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Uman, nel centro dell'Ucraina. Lo ha riferito il ministero dell'Interno, pubblicando su Telegram un aggio ...