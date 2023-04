Ucraina | 007 Gb | ecco cosa volevano colpire russi con raffica missili

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – Con l’attaccostico in cui sono rimaste uccise 25 persone, tra le quali 4 bambini, iprobabilmente intercettare unità di riservisti e rifornimenti militari ucraini. E’ quanto si legge nel rapporto dell’intelligence Gb su quello che definiscono il “maggiore attacco contro l’dallo scorso marzo”. “C’è la realistica possibilità che laa stava cercando di intercettare unità di riservisti ucraini ed i rifornimenti militari recentemente forniti a Kiev”, si legge nel rapporto. “Laa opera con un processo di individuazione degli obietti inefficiente – poi conclude – e le priorità militari vengono considerate più importanti che l’evitare i danni collaterali, compresa la morte di civili”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gli attacchi giungono mentre è attesa una controffensiva da parte dell'. Il ministro della ... Orrore intanto per rivelazioni filtrate daglidi Kiev. Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha ...Devono essere smaltiti ', dice il militare russo che gliucraini hanno identificato come Yevgeny Suchko, delle regione russa di Novgorod, nato nel 1995. Arruolato nell'autunno del 2022, da allora ...... che afferma di avere stretti legami con glidi Kiev, si trattava di un tentativo di ... Obiettivo del velivolo senza pilota, un UJ - 22 di fabbricazioneche avrebbe volato per centinaia di ...

