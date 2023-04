Uccise 2 agenti in questura | l’Appello conferma l’assoluzione per vizio di mente La rabbia dei familiari

(Di sabato 29 aprile 2023) Non imputabile perché affetto da infermità mentale. I giudici d’appello di Trieste hannotoper Alejandro Stephan Meran. Il 33enne di origine dominicana accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Uccisi inil 4 ottobre 2019. Trieste, la Corte d’Appelloper Meran La Corte d’Assise d’Appello hato in sostanza la decisione della Corte d’Assise di Trieste. Che nel maggio dello scorso anno aveva assolto l’imputato per “totale di”. Dopo che una discussa perizia psichiatrica aveva stabilito che l’uomo era totalincapace di intendere quando entrò nelladi Trieste e fece fuoco contro i poliziotti, ...

Un semplice fermo scaturito dal furto di uno scooter si era trasformato in una sparatoria dentro alla questura di Trieste in cui hanno persero, infatti, la vita due i duepoliziotti. Meran, ...Per i giudici, Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio degliPierluigi Rotta e Matteo Demenego, non è imputabile. Motivo: "Vizio totale ...Luca Delfino, il 46enne genovese chenel 2007 la sua ex compagna Antonella Multari a Sanremo e sospettato dell'omicidio di un'... Detenuti Salvati dagliEsselunga: crolla cancello, tragedia ...

Sparò e uccise due agenti in Questura a Trieste, Meran assolto ... Fanpage.it

Sparatoria Questura: tra pubblico in aula Sebastiano Visintin. L'avvocato difensore dell'imputato è lo stesso Anche il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, ha… Leggi ...Alejandro Meran non è imputabile. La corte d’assise d’appello di Trieste ha confermato ieri quanto stabilito dalla sentenza di primo grado: il cittadino dominicano, che il 4 ottobre 2019 sparò in ques ...