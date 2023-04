Tv Talk | puntata oggi | 29 aprile 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 29 aprile 2023), sabato 29, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 29Lasi apre con Francesca Fialdini e il suo programma “Le Ragazze”: questo racconto al femminile può illuminare aspetti nuovi della nostra storia recente? Con Gad Lerner, Brunella Bolloli di Libero, Massimo Cirri di Radio2 e il cantautore Vinicio Capossela, spazio al dibattito mediatico generato dalla Festa della Liberazione, fra ampia partecipazione e forti polemiche. Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica ...