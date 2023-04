Tuttosport – “Spero di prendermi una rivincita”

(Di sabato 29 aprile 2023) 2023-04-29 01:25:10 Flash news da: LA SPEZIA – Il Monza di Raffaele Palladino vince a casa dello Spezia per 2-0 siglando il 3° successo consecutivo dei brianzoli che, per una notte, entrano tra le prime 10 in classifica (9° posto a 44 punti). Nel post-partita tutta la soddisfazione dell’allenatore dei biancorossi: “Partita difficile, lo Spezia ci ha messo subito in difficoltà, hanno avuto una grande occasione ma grazie a Di Gregorio che ha salvato il risultato. Siamo stati bravi a mettere in campo tranquillità e i nostri principi di gioco mettendo in difficoltà l’avversario. Questa è una squadra che ha cuore, voglia di far bene, non calano mai d’intensità, non cambiano mai l’atteggiamento, siamo diventati una squadra matura. Fare filotto in Serie A non è facile, siamo davvero felici e adesso testa alla Roma“. Monza, Palladino sul gioco “Il calcio di ...

E già che ci sono aggiungo:che Leclerc resti a lungo a Maranello, è un campione autentico. Anche Sainz merita la riconferma. Per me la Rossa è un sentimento. Non si può viverla senza ...Batte l'idolo Murray (Daniele Azzolini,) Fantasmi dispettosi danzano sul campo centrale ... ora giocherà con Medvedev: " Ho voglia di continuare a fare bene,di riuscire a rendere ...Per lui è più difficile conciliare l'attività di singolo e di doppio, mache prenda l'idea in ... Per Andreeva primo successo a soli 15 anni (Gianluca Strocchi,) L'urlo leonino ...

Palladino sfida Mourinho: "Spero di prendermi una rivincita" Tuttosport

L'allenatore dei brianzoli dopo la terza vittoria consecutiva: "Siamo una squadra matura, adesso testa alla Roma" ...TORINO - La Ferrari che non va. I piloti entrati nelle chiacchiere da mercato anticipato. I tecnici che scappano, in attesa di nuovi arrivi per rafforzare la Scuderia. La delusione dei tifosi per i ri ...