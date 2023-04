: due valori che in Spagna vanno a braccetto. Ne è una prova l'evento "Ti Meriti la Spagna - esperienze sostenibili" che si è svolto a Roma e che ha sugellato la collaborazione ..."Ilin Veneto non è solo Venezia. Arrivano ogni anno 68 milioni di visitatori, di cui 14 ... grazie anche a 380 milioni di investimenti nellaambientale. Un nodo, che è stato ...In questo modo - conclude - ladiventa un motore di sviluppo e di lavoro". Parola ai ... Il mare è sempre più fonte di benessere, di, di educazione e rispetto all'ambiente, come ...

Turismo e sostenibilità, scommessa per la Spagna e Tenerife - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE