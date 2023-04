Turchia al voto | sfida al sultano Erdogan | la “missione impossibile” del “Gandhi” K?l?çdaro?lu L’ago della bilancia? I giovani indecisi

(Di sabato 29 aprile 2023) Il 14 maggio sarà una data decisiva per la storia. A cento anni dalla nascitaRepubblica, gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento e ad eleggere il prossimo presidente. I principalinti per il posto di capo di Stato sono Recep Tayyip, leader del Partitogiustizia e dello sviluppo (Akp) da vent’anni alla guida del paese, e Kemal K?l?çdaro?lu, segretarioformazione repubblicana di ispirazione kemalista (chp). Ad aspirare alla carica di presidente sono anche altri due politici, Muharrem ?nce e Sinan O?an, le cui possibilità di vittoria però sono decisamente basse, stando ai sondaggi delle ultime settimane. Ladunque sarà trae K?l?çdaro?lu, due uomini molto diversi tra ...

Il co - leader dell'Hdp, Mithat Sancar, ha definito ilche si terrà tra poco più di due settimane 'il più importante nella storia della'. 'Ecco perché abbiamo deciso di sostenere ...... esprimendosi consegreto, nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, segretario del PSI. 2011 - William duca di Cambridge sposa Kate Middleton 2017 - Lablocca l'...... terza votazione in 20 anni per concedere ilalle donne nel Canton Appenzello Interno, ... 2011 " William duca di Cambridge sposa Kate Middleton 2017 " Lablocca l'accesso a Wikipedia Feste ...

Turchia al voto, sfida al sultano Erdogan: la “missione impossibile” del “Gandhi”… Il Fatto Quotidiano

Il 14 maggio sarà una data decisiva per la storia della Turchia. A cento anni dalla nascita della Repubblica, gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento e ad eleggere il prossimo presidente.17:20 Rassegna stampa giustizia 18:25 Africa Oggi 19:10 Seçim 2023 - Speciale elezioni 2023 Turchia (9ª puntata), a cura di Mariano Giustino 19:20 Il DEF senza voti e la Costituzione: intervista al ...