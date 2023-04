(Di sabato 29 aprile 2023) Un meccanismo fraudolento messo in atto da una ventina di persone per mettere le mani, in modo illecito, sui crediti fiscali relativi aifacciate e agli Eco. E' quanto emerge da una ...

Le indagini hanno fatto emergere ipotesi di reato pere indebite percezioni a danno dello ...dopo i precedenti interventi delle ultime settimane spostano la cifra complessiva degli illeciti...Frammento di priorite : si trova sulla destra del grande cancello nel Rio della. Non andata ... Seguite la trave e salitepilastri per arrivare al baule con il vestito Viandante e uno strano ...Le indagini hanno fatto emergere ipotesi di reato pere indebite percezioni a danno dello Stato nonché riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti da ...

Brescia, truffa sui bonus edilizi: sequestrati 670 milioni di euro TGCOM

Un meccanismo fraudolento messo in atto da una ventina di persone per mettere le mani, in modo illecito, sui crediti fiscali relativi ai ...Quanto sarebbe bello poter aver a disposizione ben 1000 euro da utilizzare per i viaggi via aereo É ciò che sta proponendo un’e-mail che sta girando in que ...