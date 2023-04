Il quadro della 33/ma giornata Strasburgo - Lione 1 - 2 Lilla - Ajaccio sabato ore 17 Monaco - Montpellier domenica ore 13 Clermont - Reims ore 15 Rennes - AngersParis SG - Lorient ...- Hertha Berlino 17:30 Wolfsburg - Mainz 05 CALCIO - LIGUE 1 13:00 Monaco - Montpellier 15:00 Clermont - Reims 15:00 Rennes - Angers 15:0017:05 PSG - Lorient 20:45 Marsiglia - Auxerre ...- Hertha Berlino 17:30 Wolfsburg - Mainz 05 CALCIO - LIGUE 1 13:00 Monaco - Montpellier 15:00 Clermont - Reims 15:00 Rennes - Angers 15:0017:05 PSG - Lorient 20:45 Marsiglia - Auxerre ...

Troyes-Nizza (domenica 30 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Un tris di successi, favoriti dalle invenzioni di Messi e dai gol di Mbappe', sta rendendo meno amaro il tramonto della stagione del Psg, che puo' arraffare il minimo sindacale, lo scudetto in Ligue1.Sconfitta interna anche per il Nizza. Vincono Paris Saint Germain, Marsiglia e Lens che consolidano il posto sul podio. In coda quattro squadre lottano per evitare il quart’ultimo posto ...