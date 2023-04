Trovato con droga in casa | arrestato minorenne

(Di sabato 29 aprile 2023) Un ragazzo di 17 anni di Laterza (Taranto) è statoe posto ai domiciliari dai carabinieri per detenzione di, tra hashish e marijuana. La sostanza stupefacente è stata trovata nel corso della perquisizione domiciliare. Adel minore, inoltre, sono stati trovati un un bilancino elettronico di precisione e un coltello con lama sporca di sostanza stupefacente, oggetti solitamente utilizzati per il taglio e il confezionamento in dosi delladestinata allo spaccio al dettaglio. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Jalal Naynia la mattina del 29 marzo scorso era statosul ballatoio di casa, a Torino, in corso Svizzera 56,il capo sfondato da un corpo contundente . Forse un martello, o una spranga. Legato eun cappio intorno al coll o era riuscito a ...Strappato per un soffio ai tombaroli, che lo cercavano da anni e che quasi l'avevano... sottolinea Osanna indicandone ogni particolare mentre accanto a lui i restauratori assemblanomille ...Una volta usciti dagli spogliatoi, hannotutte le loro automobili danneggiate. Nonostante l'increscioso episodio i calciatori continueranno a scendere in campol'impegno di sempre. '...

Trovato con 2,2 chili di marijuana nella cantina di casa ArezzoNotizie

È vero, potreste sostituire i vecchi tergicristallo con dei nuovi, ma con un accessorio come quello che trovate attualmente in sconto potete rigenerarli in un lampo, in modo da prolungarne la vita e ...La donna, 32 anni, venne trovata morta carbonizzata nella sua auto nelle campagne del Modenese. Accertamenti anche sugli anelli che portava la notte del delitto e su un fazzoletto trovato sotto lo pne ...