Trovata una neonata morta in un cassonetto dei vestiti usati | le indagini e l' inchiesta

(Di sabato 29 aprile 2023) Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di undella Caritas per la raccolta diall'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in ...

Il corpicino dineonata senza vita è stato ritrovato, nella serata di ieri, in un cassonetto per i vestiti usati a Città Studi, quartiere di Milano. A segnalare il corpicino alle forze dell'ordine un uomo che si ...Neonatamorta in cassonetto per vestiti a Milano Il corpo privo di vita diNeonata e' stato rinvenuto ieri, attorno alle 20, a Milano all'interno di un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati ...Il corpo dibambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto della Caritas ... La neonata,nell'anfratto in cui si depositano gli abiti , da quanto si è saputo, ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto Caritas a Città Studi ... IL GIORNO

UDINE - Drammatico soccorso, nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile, a Percoto di Pavia di Udine per portare aiuto a una donna di 53 anni che è stata trovata a terra, ferita, ...La natura , con la sua bellezza armonica e la sua forza straordinaria, è stata fonte di ispirazione per innumerevoli autori, sin dai tempi più antichi. Al contrario la società moderna tende ad allonta ...