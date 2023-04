Traffico Roma del 29-04-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondi non molto ilsulla principale rete viaria della capitale Ci sono code a tratti sul tratto Urbano della A24Teramo per un veicolo in panne Portonaccio la tangenziale est in direzione della città su via di Boccea possibili rallentamenti per un incidente avvenuto all’altezza di via Pontecurone e per lavori sempre chiusa via Salaria tra piazza di Priscilla Catalani in direzione del raccordo anulare possibili difficoltà per ilin tutta l’area circostante allo stadio Olimpico l’incontroMilan in atto le misure relative alla viabilità e la sosta nell’area del Foro Italico possibili chiusure e deviazioni al termine della partita mentre questa sera alle 21 al palazzo dello sport all’Eur la seconda delle cinque date del concerto di ...