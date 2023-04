Traffico Roma del 29-04-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della capitale si registrano al momento solo lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra l’uscita persud e l’abbia allo stadio Olimpico dalle 18 incontro di calciomeno Milan in atto come sempre le misure relative alla viabilità e la sosta nell’area del Foro Italico per lavori sempre chiusa la via Salaria tra piazza di Priscilla e via Catalani verso raccordo anulare possibili difficoltà per ilin tutta l’area circostante le ZTL del centro storico fino alle 18 e del Tridente fino alle 19 oggi domani e lunedì Primo Maggio pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali modifiche per le buste di superficie da segnalare inoltre che domani domenica 30 Aprile lunedì Primo ...