Traffico Roma del 29-04-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 29 aprile 2023) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana rimondiin aumento lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare con rallentamenti e code tra via Appia vianina ed intenso ilin direzione dello Stadio Olimpico dove alle 18 è in programma l’incontroMilan Ci sono code su via Flaminia Nuova dal raccordo anulare a Corso di Francia stessa situazione sulla tangenziale in fila da via Tiburtina viale di Tor di Quinto attenzione all’altezza dello svincolo per via Salaria è avvenuto anche un incidente code poi su via Salaria dell’ aeroporto dell’Urbe la tangenziale Sono già in atto le misure relative alla viabilità è la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee di bus da diverse zone della ...

...sarà varato alla foce del torrente Polcevera nel mese di maggio per poi essere riaperto al...il Governo non dovesse dare risposte dopo la manifestazione nazionale unitaria che ci sarà a...Il percorso chiuso alSi parte, dunque, da piazza Vittorio Veneto alle 9, per pedalare verso Corso Garibaldi, via, svoltando sul lungomare Trieste, lungomare Tafuri, Marconi, Colombo, ...Nella notte fra il 4 e il 5 maggio " nelle ore in cui si ferma ildei traghetti per l'...del ministero dell'Ambiente è atteso nei prossimi giorni " spiega Snam - dopo che giovedì scorso a...

Roma, traffico bloccato sul Gra per una nuova protesta del collettivo Ultima Generazione: caos e proteste ilmessaggero.it

Firenze, 29 aprile 2023 – Un’altra giornata nera per la viabilità. Sulla autostrada A1 si registra traffico intenso in entrambe le direzioni. Nel primo pomeriggio si è resa necessaria la chiusura del ...L'appuntamento è per il 7 maggio in piazza Vittorio Veneto con la giornata di svago e spensieratezza per riaffermare tutti insieme il valore del rispetto per l’ambiente e della fraternità universale ...