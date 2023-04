Traffico Roma del 29-04-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 29 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno code sul grande raccordo anulare tra l’appia la diramazioneSud nelle due direzioni in esterna tra l’Aurelia è la Pisana sulla tangenziale est file si sono formate un incidente tra la Tiburtina via delle Valli verso il Foro Italico altre cose tra piazzale labicano in viale Castrense andando in direzione San Giovanni forti disagi sulla Salaria per una chiusura alper manto stradale da mangiato tra piazza di Priscilla via Catalani Verso il raccordo alle porte diprudenza per un incidente con rallentamenti su via del Canale della Lingua all’altezza della Cristoforo Colombo e rallentamenti per un incidente ancora su via all’altezza di via di Santa felicola dalle 14:30 all’ impianto delle Tre Fontane all’Eur lafemminile del calcio è impegnata con la ...

... nel primo pomeriggio di giovedì 28 aprile un camion in direzione diha sbandato improvvisamente schiantandosi contro la barriera new jersey centrale. Ilsul tratto dell'Autostrada del ...... era stata negata dagli uffici diCapitale. Per 'valutazioni' generiche, non dettagliate. Una ...hanno ricordato di essere contro il proibizionismo 'che aumenta la produzione e ildi ...Dove è stato rintracciato, fermato ed estradato aper scontare la condanna definitiva a otto ...inoltre potuto contare sui contatti stretti in Nigeria - tra il 2010 e il 2022 - per ildi ...

Roma, traffico bloccato sul Gra per una nuova protesta del collettivo Ultima Generazione: caos e proteste ilmessaggero.it

Secondo i dati di ConfCommercio-Swg saranno almeno 8 milioni gli italiani che si sposteranno il primo maggio, il traffico andrà in tilt.