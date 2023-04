Traffico Roma del 29-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incolonnamenti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra L’Ape e la diramazioneSud nelle due direzioni sulla tangenziale est quod e si sono formate per un incidente tra la Tiburtina via delle Valli verso il Foro Italico altre cose tra piazzale labicano e viale Castrense San Giovanni Pilato una riduzione della carreggiata sempre sulla tangenziale a causa di lavori fino alle 14:30 tra via Livorno in via Michele di Lando verso San Giovanni sono possibili rallentamenti e rallentamenti a causa di un incidente in via di Torrevecchia all’altezza di via Dolcedo altro incidente sempre conrallentato su via del Canale della Lingua all’altezza della Cristoforo Colombo per 14:30 dell’impianto del Tre Fontane all’Eur ...