Traffico Roma del 29-04-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 29 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno cuore in carreggiata esterna sul grande raccordo anulare tra la pila Tuscolana nelle due direzioni di percorrenza Nove Code in esterna per un incidente avvenuto tra La Rustica la Nomentana un incidente lungo la carreggiata interna auto in coda anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale su quest’ultima code si sono formate tra il bivio con la 24 e la Tiburtina È tra la Nomentana Salaria verso il Foro Italico incolonnamenti anche tra piazzale labicano e viale Castrense verso San Giovanni a che ora sei nato una riduzione della carreggiata per lavori fino alle 14:30 tra via Livorno e via Michele di Lando direzione San Giovanni per allenamenti per un incidente sulla via Tiburtina all’altezza di via dei Monti Tiburtini dalle 14:30 dell’impianto del Tre Fontane all’Eur lafemminile di calcio sarà ...