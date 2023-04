Traffico Roma del 29-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023) Luceverdetrovati all’ascolto prime code lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare a causa di un incidente tra la diramazionesud e l’area di servizio Casilina sulla Celeste riduzione di una carreggiata per lavori dalle 7:30 alle 14:30 tra via di Livorno in via Michele Lando in direzione San Giovanni mentre dalle 14:30 nell’impianto delle Tre Fontane all’Eur ladi calcio Sarà impegnata Per lo stiro intina possibili disagi in zona mentre alle 18 all’Olimpico l’incontroMilan valevole per la 32esima giornata le misure relative alla viabilità e sosta nell’area del Foro Italico scatteranno nel primo pomeriggio inevitabili ripercussioni per iloggi domani e dopodomani pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali modifiche sulle linee di superficie infine tra il 30 ...