Traffico Roma del 29-04-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 29 aprile 2023) Luceverdefatti dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila si avvicina il ponte del primo maggio ilin aumento a causa di quanti scorre danno il fine settimana fuori porta sulla tangenziale est e riduzione di carreggiata per lavori dalle 7:30 alle 14:30 tra via Livorno e via Michele di Lando in direzione San Giovanni sono i rallentamenti per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it da Maria Barbera Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità