Torino ko | ma Juric sorride | 'Fatta una gran partita | soddisfatto della stagione'

Il maestro batte l'allievo. Gian Piero Gasperini vince in casa di Ivan. E per una notte si gode il sorpasso sull'Inter, portandosi a - 2 dalla zona Champions League. ...Con la vittoria sul, ...... il tecnico croato ha parlato così dopo il ko del suocontro l'Atalanta Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e, l'allenatore granata Ivanha rilasciato qualche ...Lo ha dichiarato il tecnico delIvanai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta. "Ci manca un po' di qualità, in tante azioni dovevamo crossare meglio - ha spiegato il mister ...

Decidono i gol di Zappacosta e Zapata. Inutile il momentaneo pareggio di Sanabria. Secondo successo consecutivo per i bergamaschi che salgono a quota 55 punti, a -2 da Milan e Roma, entrambe appaiate ...L’allenatore del Torino, Ivan Juric, fra poco in conferenza stampa commenterà la partita con l’Atalanta. Cosa manca al Toro per vincere queste partite "Faccio ...