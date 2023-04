Torino | infortunio per Radonjic | stagione finita?

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilnella gara in programma stasera alle ore 20:45 in casa contro l’Atalanta dovrà fare a meno di Nemanjaa causa di un. Infatti, il trequartista serbo ha riportato una lesione al retto femorale sinistro. I granata, dunque, non potranno contare per almeno due settimane su uno dei calciatori di maggior qualità della rosa. Tuttavia, c’è il rischio che il classe ’96 possa essere indisponibile per tutto il resto della, non essendoci ancora chiarezza sui suoi tempi di recupero. In ogni caso per Ivan Juric è una perdita importante, considerando anche il buon momento di forma che stava attraversando il ragazzo. Il comunicato ufficiale delsull’diè arrivato al...

... che lo scudetto non è sempre un ping pong tra le ricche e potenti Milano e. Tra le pieghe ... che era alla portata, maturata per una serie di circostanze avverse: l'del suo miglior ...Pole da non credere!' A chiudere 'Braida va da Galliani! Monza riunisce la coppia' e ilcon ... La brutta notizia per Ancelotti riguarda però l'di Modric, che è in dubbio per il City....invece accompagnato lo scorso anno il suo approdo a. Dusan Vlahovic - Calciomercato.itL'ex attaccante della Fiorentina si trova ancora una volta attualmente ai box, a causa dell'...

FLASH – Il Torino perde Radonjic per infortunio: l’esito degli esami e il comunicato SOS Fanta

Tegola in casa Torino in vista della sfida di stasera contro l'Atalanta e probabilmente per le prossime sfide contro Sampdoria e Monza. Il Torino perde Radonjic durante l'allenamento di rifinitura in ...BOLOGNA - Marko Arnautovic non verrà convocato per la partita contro la Juventus. A dirlo è stato Thiago Motta, ieri. A precisa domanda sulla possibilità di vedere l’austriaco in panchina al Dall’Ara, ...