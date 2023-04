Torino-Atalanta oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 29 aprile 2023) Il sabato della trentaduesima giornata diA si chiuderà con la sfida traed. I bergamaschi hanno la possibilità di credere al treno Champions League, lontano solo quattro punti, e potrebbero recuperare punti su Milan e Roma, che si sfideranno in precedenza durante la giornata. Gian Piero Gasperini dovrà però fare a meno di Ademola Lookman; l’esterno nigeriano deve ancora fare i conti con la distrazione al bicipite femorale che lo tiene lontano dai campi dallo scorso 17 aprile. Anche Juric dall’altra parte avrà un’assenza pesante, quella di Radonjic infortunatosi proprio ieri., partita valida per la trentaduesima giornata diA 2022-, andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky ...

...2 - 0 JUVENTUS - NAPOLI 0 - 1- ROMA 3 - 1 32ª GIORNATA (28 - 30 aprile 2023) LECCE - UDINESE 1 - 0 SPEZIA - MONZA 0 - 2 ROMA - MILAN sabato 29 aprile ore 18.00 (DAZN)...CLASSIFICA SERIE A - Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54,52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42,42, Sassuolo 40, Salernitana 33, ...Augusto (M) Sabato 29 aprile Roma - Milan: ore 18.00: ore 20.45 Domenica 30 aprile Inter - Lazio: ore 12.30 Cremonese - Verona: ore 15.00 Napoli - Salernitana: ore 15.00 ( ) ...

Dopo gli anticipi di ieri, entriamo nel vivo del sabato della 32a giornata della Serie A 2022-2023. Ci attendono tre match di grandissima rilevanza, per ogni obiettivo, consapevoli che ormai è stato i ...In Roma-Milan out Smalling, Llorente, Florenzi e Pobega, dubbi per Dybala e Ibrahimovic. Nel derby campano Napoli-Salernitana assenti Mario Rui, Fazio e Crnigoj ...