Torino-Atalanta | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 29 aprile 2023) Il posticipo di sabato delle Serie A vedrà affrontarsied: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre vi sveleremo leche scenderanno in campo alle 20:45. I padroni di casa dopo 31 partite hanno raccolto 42 punti che valgono l’undicesima posizione in classifica. Il sogno dell’Europa va via via sfumando visto che la settima posizione (occupata proprio dai nerazzurri) dista ben 10 punti. Vincendo questa partita il finale di stagione potrebbe essere più entusiasmante ed Ivan Juric cercherà di mettere in difficoltà i propri avversari schierando in campo i suoi con il collaudato 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic mentre in difesa agiranno Djidji, Schuurs e Buongiorno. Il reparto di centrocampo sarà composto da Lazaro, Ilic, Linetty e Rodriguez mentre alle ...