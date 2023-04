Torino | aggressione dei centri sociali ai gazebo di FdI | “Clima intimidatorio intollerabile”

(Di sabato 29 aprile 2023) Durante il regolare svolgimento di un banchetto autorizzato di Fratelli d’Italia al mercato di corso Racconigi a, militanti del centro sociale Gabrio si sono presentati minacciando le autorità e i militanti del partito, disturbando l’attività di divulgazione sull’operato del Governo Meloni. Poi hanno tentato di aggredire i partecipanti. Unnei confronti di FdI non nuovo a. “La tensione politica in città ha raggiunto vette intollerabili – stigmatizza il senatore di Fratelli d’Italia e consigliere comunale diPaola Ambrogio -. È necessario che le istituzioni diano una pronta risposta a questi atti eversivi per garantire il regolare svolgimento delle attività democratiche”. Iaggrediscono i...

... questa mattina, gravemente ferito nel cortile di un palazzo di corso Bramante a. L'ipotesi, ... Tags:... ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato ricoverato al Cto di, in prognosi ... Sull'indaga la squadra mobile della ...Brutalein corso Bramante 62. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe preso a martellate un anziano 70enne. Ancora non si conoscono i motivi del gesto avvenuto per strada in tarda ...

Due arresti per l'aggressione di un uomo a Torino RaiNews

Fermato il figlio 46enne dell'uomo vittima di aggressione avvenuta questa mattina in corso Bramante 62. L'anziano, 1950, è stato brutalmente colpito al volto con ogni probabilità con un martello. Subi ...Oggi, durante il regolare svolgimento di un banchetto autorizzato di Fratelli d’Italia al mercato di corso Racconigi a Torino, militanti del centro sociale Gabrio si sono presentati minacciando le aut ...