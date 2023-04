“Togli la bandiera | qua non siamo a Napoli” assurdo dalla Puglia

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 aprile 2023) A foggia una persona faere unadelesposta su un’automobile, il tutto davanti alla figlia. Oramai chiunque si sente in diritto di poter vietare i festeggiamenti, con quale autorità non lo si capisce. I comunicati fioccano dappertutto. C’è quello di Varese, quello di Bergamo. Ma in queste ore spunta anche un video sui social. Ci si trova a Foggia ed un uomo che cammina in auto con la figlia si sente in diritto di fermarsi nei pressi di un’altra automobile che espone unadel: “quella, qui nona Foggia” spiega con fare arrogante l’automobilista foggiano. A quel punto c’è la risposta, quasi come a scusarsi: “Lavoro per dei ragazzi che sono ...