Tiro a volo | l’Italia sbanca a Il Cairo! Magica doppietta nello skeet con Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli

Anche basket, volley, ciclismo, rugby,, arrampicata sportiva, scherma, pentathlon. Sono i piatti forti di un menu da seguire. Ecco i dettagli.al. Gol. 0 - 1. Incontenibili esultanze azzurre. Potrebbe essere un sigillo determinante. Arbitraggio Inquietante. Come quasi sempre accade. Il Napoli sembra quasi sempre dover giocare con ...Un totale di 11 discipline con atletica, basket, judo, vela,a segno, nuoto, tennis e tennistavolo . Si sta componendo la delegazione sammarinese che parteciperà alla competizione ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: dopo 50 piattelli si piazzano bene gli azzurri dello skeet OA Sport

Dal 27 al 30 aprile il CairoCairo International Stadium ospiterà l’ultima tappa del circuito di World Cup 2023 di Ginnastica Artistica. La… Leggi ...In archivio la gara di skeet femminile valida per la tappa di Coppa del Mondo 2023 ospitata in questi giorni ad Il Cairo. Nella capitale egiziana è arrivato un altro risultato di grande spessore per l ...