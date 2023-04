Tianwen-1 | il rover Zhurong trova tracce di acqua a basse latitudini su Marte

IlZhurong, che fa parte della missione- 1 dell'Agenzia spaziale cinese, è stato lanciato nel luglio 2020, con un atterraggio avvenuto a maggio 2021 all'estremità meridionale dell'...Arrivano dalZhurong le prime prove della presenza recente di acqua liquida alle basse latitudini di Marte . Il robot della missione- 1 ha trovato i segni lasciati dall'azione dell'acqua liquida ...La CNSA però ha anche un piano più ambizioso con la missione- 3 . Come scritto in passato ...un lander che a sua volta avrà unità come supplementari un drone simile a Ingenuity e un...

Trovate dal rover cinese tracce di acqua su Marte Media Inaf

Il rover cinese Zhurong ha scoperto tracce recenti di acqua sul Pianeta rosso: si tratta di particolari caratteristiche morfologiche trovate su alcune dune di sabbia, con età compresa tra 0,4 e 1,4 mi ...La missione Tianwen-1 dell'Agenzia Spaziale Cinese è atterrato nel 2021 all'estremità meridionale dell'Utopia Planitia, sul Pianeta Rosso ...