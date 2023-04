leggi anche, 9 adolescenti feriti ina festa di laurea FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, 18enne spara in scuola elementare: morti 19 bimbi e due ...Leggi Anche Notte di violenza in Usa: spari in Alabama, in Pennsylvania e in Kentucky Le vittime Lo sceriffo ha riferito che erano presenti dieci persone in casa al momento dellae che ...Almeno cinque persone sono rimaste uccise in unaavvenuta nelle prime ore di oggi nella contea di San Jacinto, nel, secondo quanto riportano diversi media americani . Tra le vittime anche un bambino di 8 anni. Le persone colpite ...

Texas, sparatoria in un'abitazione: morte cinque persone, anche un bambino di 8 anni TGCOM

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi nella contea di San Jacinto, nel Texas, secondo quanto riportano diversi media statunitensi, che ...