Texas | cinque persone tra cui un bambino di 8 anni uccise in casa Ferite altri tre adulti | assalitore in fuga

(Di sabato 29 aprile 2023) Una strage, forse famigliare, quella avvenuta a Cleveland in, tra cui undi 8, sono statein una sparatoria. Quattrosono state dichiarate morte sul posto, la quinta è deceduta in un ospedale come ha reso noto l’ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto. La sparatoria nella cittadina che si trova a circa 72 chilometri a nord-est di Houston è stata segnalata intorno alle 22.30, ora locale. Nella sparatoria è stato utilizzato un fucile e non sono stati effettuati arresti ha riferito Abc News. Il killer, ancora in, ha utilizzato un fucile automatico del tipo Ar-15. Almeno tre altresono rimastee sono state trasportate in ospedale “ricoperte di ...