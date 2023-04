Terracina Condanna per l’investitore del piccolo Romeo | 4 anni di reclusione e revoca della patente

(Di sabato 29 aprile 2023)– Il Tribunale di Latina ha emesso ieri una sentenza in merito all’investimento mortale avvenuto il 5 agosto scorso, quando Nicolas Stravato, un giovane di 18residente a Fondi, ha investito e uccisoGolia, un undicenne di Napoli che si trovava in vacanza acon la famiglia. Il giudice Pierpaolo Bortone L'articolo Temporeale Quotidiano.

...balneari dei chioschi - Si è occupata anche di 'Free Beach' augli appalti del Comune die ... Lollo era stato posto agli arresti domiciliari il 6 agosto 2020 per lache terminerà di ......ad essere considerati non colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile die ... Per l'accusa la giudice di Latina, nota per aver firmato nel luglio 2022 l'inchiesta '' ......balneari dei chioschi - Si è occupata anche di 'Free Beach' augli appalti del Comune die ... Lollo era stato posto agli arresti domiciliari il 6 agosto 2020 per lache terminerà di ...

Investì un bimbo a Terracina, condanna a quattro anni per il 19enne che lo uccise: inadeguati i narcotest eseguiti Corriere Roma

Investì e uccise un bambino di 12 anni sul lungomare di Terracina, protagonista dell'episodio un 18enne che è stato condannato a 4 anni di carcere. Il giovane è comparso davanti il GUP di Latina per e ...TERRACINA – Un episodio di cronaca rimasto a lungo impresso nella mente degli abitanti di Fondi e Terracina, quello del tragico investimento di Romeo Golia, il bimbo di undici anni morto in seguito al ...