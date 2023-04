Terra dei Fuochi | sigilli ad azienda di alluminio e ferro abusiva

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn capannone abusivo di circa 200 metri quadrati adibito a fabbrica di, risultato privo di autorizzazioni edilizie ed ambientali è stato sequestrato ad Aversa (Caserta) nel corso di un’operazione realizzata dalla Polizia Locale guidata da Antonio Piricelli e dai carabinieri della locale stazione diretta da Silvestro Verde. I titolari dell’attività sono stati denunciati per reati edilizi e ambientali. L’operazione è stata realizzata nell’ambito delle attività di controllo in materia dideicoordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli, vice prefetto Filippo Romano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... che si è concluso con una dichiarazione collettivarappresentanti politici. Anche la mobilitazione "Italia, ripensaci" (promossa da Senzatomica e Rete Italiana Pace Disarmo) ha partecipato a ...... il maestro, il contadino che ogni giorno va a zappare lasa cos'è l'armocromia. Son sincero: ... ha detto: " Non credo che il mio look sia unoproblemi del Paese . Sono colpita di vedere ...In unotre video girati da Klein, le modelle sono vestite di nero, letteralmente e metaforicamente in lutto per il designer. Amber si butta ae piange, Karen canta un'aria d'opera: un ...

Roberto Mancini, il poliziotto che ha dato la vita per denunciare la ... Fanpage.it

Questo libro – di cui nel mese di aprile abbiamo pubblicato alcuni stralci – è la ricostruzione, attraverso documenti originali, della vita dei bisnonni Giuseppe Alessio Ziller e dei due figli Armando ...Durante i controlli nella Terra dei Fuochi - coordinati dall’incaricato della Prefettura di Napoli, vice prefetto Filippo Romano - la polizia locale di Aversa diretta dal colonnello ...