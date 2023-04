Terra Amara | anticipazioni trama del 30 aprile | la vita di Adnan è messa a rischio a causa di un incendio

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 aprile 2023) Ecco ledelladella puntata del 30di, in onda domenica alle 14:45 su Canale 5, domani domenica 30, alle 14:45 su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco ledella. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 237, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasdal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di, la soap ...