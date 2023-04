Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 29 aprile 2023

Ad oggi, Demir considera il piccolo Adnan suo figlio , benché sappia che in realtà sia sangue del sangue di Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che Hunkar , temendo che prima o poi si venga a sapere la verità sulla paternità di Adnan, chiederà al figlio d'intestare tutti i ...Non cambia invece l'appuntamento pomeridiano con Beautiful e. La nuova soap del daytime sarà La Promessa e ancora le ultime puntate di Un Altro Domani. Infine, la fascia del preserale con ...Nuovo appuntamento oggi venerdì 28 aprile 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna mentre la nascita di Leyla Yaman scatena la gioia di Hunkar e di tutti i braccianti della tenuta, quella di Kerem Ali Akkaia desta preoccupazione perché nato ...

Terra amara, le anticipazioni dal 30 aprile al 6 maggio 2023 Today.it

Scopriamo insieme, grazie alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara ...Nelle puntate turche di Terra amara, Demir Yaman commette un affronto ai danni di Hunkar Yaman durante lo sposalizio di Sabahattin e Julide ...