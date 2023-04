Terra Amara Anticipazioni 30 aprile 2023 | Mujgan vieta a Yilmaz di vedere il loro bambino!

(Di sabato 29 aprile 2023) Ledella Puntata diin onda domenica 30su Canale 5 rivelano che continuano le tensioni tra, così come tra Zuleyha e Demir...

sorpresa per alcuni dipendenti dell'ospedale 'Infermi' di Rimini che, nella mattinata di ... Secondo quanto emerso, uno degli autori del danneggiamento è rimasto ferito e asono state trovate ...E se già questo personaggio sta affrontando diversi dolori, dal punto di vista sentimentale, stando alle anticipazioni disembra che le cose siano destinate solo a peggiorare. Alla ...Le anticipazioni turche di, soap opera che appassiona milioni di telespettatori, tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo Sermin , che resta coinvolta in un incidente d'auto. La donna, ...

Terra amara, puntata di oggi 28 aprile in streaming Mediaset Infinity

Nelle puntate dal 2 al 7 maggio di Terra amara, Mujgan Hekimoglu perde il lume della ragione quando vede Zuleyha prendersi cura di Kerem Ali ...Sono in tanti a chiedersi come finirà la seconda stagione di Terra Amara, o meglio in molti sono curiosi di sapere se Zuleyha e Ylmaz torneranno assieme Come… Leggi ...